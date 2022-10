VIDEO. Mujer asegura que un dinosaurio merodea en su jardín

La reportante es Cristina Ryan, quien declaró a diversos medios que fue un velocirraptor el espécimen que se aprecia en las imágenes.

El video consigna el momento en que lo que semeja un animal erguido en sus patas traseras, con una larga cola, atraviesa a toda velocidad el patio trasero.

La extraordinaria grabación se ha convertido en foco de muchas teorías por parte de los internautas, quienes han pensado de qué especie podría tratarse.

En defensa de su "evidencia", Crstina señaló: "Cualquier animal que se nos ocurra que esté ´caminando´ a las 3:40 de la mañana, no caminaría de esta manera".

Y luego agregó: "Quizá he visto Jurassic Park demasiadas veces, pero veo un raptor u otro dinosaurio pequeño. Algunos dicen que es un pájaro grande, pero eso no tiene sentido, ya que lo que sea que es parece tener patas delanteras. ¿Entonces no estás seguro? Yo me quedo con raptor".

Aunque el incidente se registró en 2021, el debate sobre qué tantas especies de animales conocemos surge cada cierto tiempo, reviviendo este clip tratando de responder qué es; sin embargo, Cristina dice que está segura de que se trata de un dinosaurio bebé.