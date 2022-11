VIDEO. Chofer se queda dormido, choca y mata a un trabajador

De acuerdo con las autoridades, el incidente se registró, aproximadamente, a las 16:00 horas, en la avenida Manuel Ojeda, en la colonia Villa de Seris; el presunto responsable es el operador de la unidad SIT-0350, del Sistema Integral de Transporte UNE.

La víctima fue identificada como Héctor Ismael, de 55 años de edad, quien laboraba descargando material de la pesada unidad, cuando el urbano se impactó y lo prensó; asimismo, cuatro pasajeros resultaron heridos.

De inmediato, las autoridades fueron alertadas y una ambulancia de Cruz Roja se presentó en el lugar; paramédicos estabilizaron a la víctima y la llevaron a un hospital, donde, debido a la gravedad de las lesiones, horas más tarde dejó de existir.

En torno al incidente, familiares del fallecido, señalaron a un medio capitalino que las autoridades estudien las condiciones en que los conductores de transporte público operan, a fin de evitar accidentes como este.

Por otra parte, el video del incidente se propagó como reguero de pólvora, pues en distintas redes sociales circuló el clip, captado por las cámaras de seguridad del urbano.

Muestra el instante en que, en una fracción de segundo, el operador se queda dormido y sobrevino el impacto; se aprecia cómo los pasajeros también sufren el impacto, algunos con la cabeza, otros con el pecho y unos más con la boca.

El operador, apersonado como Manuel Rodrigo "N", de 30 años, fue detenido y consignado ante la Fiscalía de Justicia de Sonora (FGJE), acusado de delito culposo, con muerte y lesiones.

Muy mal, los traen de las 4 am hasta el cierre. En teoría un día si y uno no, pero no deja de ser peligroso tener esas jornadas; peor si les toca cubrir, ya no hay choferes con experiencia que quieran trabajar con ellos.