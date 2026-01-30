Se registra la víctima mortal 37 de enero en Cajeme

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La víctima mortal en hechos violentos número 37 del mes de enero se registró la noche de este viernes 30 de enero sobre la calle Eusebio Kino a escasos metros de la calle 300, perteneciente al Valle del Yaqui.

De acuerdo a los primeros reportes, el ahora occiso fue localizado al interior de un canal de riego secundario, mismo que se sitúa a un costado de la calle Kino, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego en dicho sector.

Al acudir los elementos policiales, corroboraron que la víctima, un hombre de entre 25 a 30 años de edad, se encontraba al interior del canal, con evidentes signos de violencia; por lo anterior se solicitó la presencia del equipo de rescate acuático del Cuerpo de Bomberos de Cajeme, quienes se encargaron de la recuperación del cuerpo sin vida.

Agentes municipales se encargaron de asegurar la zona de la agresión armada a fin de que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran realizar las acciones correspondientes que serán anexadas a la carpeta de investigación, así como ordenar el traslado del cuerpo a los laboratorios del Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.

Cabe señalar que con esta nueva víctima mortal de un hecho violento, se tiene un acumulado de 37 durante el mes de enero en el municipio, alcanzando la cantidad que se reportó durante el mismo periodo de 2025.