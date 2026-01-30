  • 24° C
Policiaca

La colisión se registró en la colonia Centro de Ciudad Obregón

Ene. 30, 2026
Patrulla de la AMIC participa en choque

Un accidente de tránsito en el sector Centro de Ciudad Obregón se registró la tarde de este viernes, en el que se vio involucrada una camioneta de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y un automóvil particular. Los hechos tuvieron lugar en el cruce de las calles Coahuila e Hidalgo, una zona de alto flujo vehicular.

De acuerdo con información de testigos del hecho, el suceso se dio cuando la unidad de la corporación de seguridad, que transitaba de oriente a poniente sobre la calle Hidalgo, al aparentemente pasarse el alto en el lugar, fuera impactada por un carro tipo Sedán que circulaba de sur a norte sobre el eje vial Coahuila.

imagen-cuerpo

Por lo anterior, la unidad particular quedó fuertemente dañada en su parte frontal, por lo que fue necesaria la presencia de paramédicos de Cruz Roja, quienes rápidamente trasladaron a la persona que conducía la unidad a un hospital de la localidad.

Mientras tanto, también se realizó la revisión de uno de los tripulantes de la pick up, quien no requirió traslado. Finalmente, agentes de la Policía de Tránsito Municipal arribaron a la escena para tomar control de la situación. Dicha autoridad se encargó de recabar los testimonios y evidencias necesarias para elaborar el reporte correspondiente, con el fin de establecer las responsabilidades sobre los daños materiales causados durante este incidente vial.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

