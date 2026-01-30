Acusan a Osvaldo “N” por encubrimiento de homicidio registrado en Ciudad Obregón

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación en contra de Osvaldo “N”, derivado de la ejecución de una orden de aprehensión, por su probable responsabilidad en los delitos de encubrimiento de un homicidio, y posesión de vehículo de propulsión mecánica con reporte de robo, en Ciudad Obregón.

Durante la audiencia, el Agente del Ministerio Público formuló imputación y la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además de conceder la ampliación del plazo constitucional a 144 horas para la celebración de la audiencia de resolución sobre la vinculación a proceso.

Los hechos se relacionan con la privación de la vida de Marco Antonio “N”, ocurrida la madrugada del pasado 18 de enero, en la calle Uruguay y Lucerna del fraccionamiento Las Torres, donde un agresor plenamente identificado realizó un ataque con arma de fuego que derivó en el fallecimiento de la víctima, lo cual se difundió en un video en redes sociales.

Las indagatorias establecen que; tras lo ocurrido, Osvaldo “N” prestó auxilio al agresor, con quien se encontraba al momento de los hechos, trasladándolo y ocultándolo en un domicilio de su propiedad ubicado en la colonia Puente Real, sección Miraflores, en Ciudad Obregón, con el fin de evadir la acción de la justicia, permaneciendo ocultos por varias horas.

Además, se acreditó que Osvaldo “N” poseía un vehículo todo terreno marca Polaris RZR XP, modelo 2018, color negro con rojo, con reporte de robo en Phoenix, Arizona, del 22 de mayo de 2019, localizado en acción de cateo en un inmueble en la colonia Residencial Puente Real, que ocupaba en calidad de arrendatario.