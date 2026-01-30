Fatal accidente en carretera Pitiquito – Altar

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Durante la mañana de este viernes, cuerpos de emergencias y elementos policiacos fueron alertados sobre un fuerte accidente en la carretera Pitiquito – Altar, al norte de Sonora, donde una mujer perdió la vida y dos personas salieron heridas.

Los hechos ocurrieron a las 07:40 horas, en el kilómetro 87 del referido tramo carretero, en la curva conocida como "El Muchachito".

La unidad siniestrada es un tráiler acoplado a un semirremolque, en el que transportaba plátanos y yacas.

El chofer; de nombre Ángel David de 22 años, resultó lesionado, al igual que su hijo, identificado como Ángel Emilio de 2 años, por lo que fueron trasladados a un hospital. En el sitio, perdió la vida una mujer de nombre Perla Yuridiana de 21 años, quien era pareja del conductor del camión de carga.

Agentes de la Policía Municipal de Pitiquito, de la Guardia Nacional, de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargaron de las indagatorias pertinentes, mientras que personal de Bomberos y Cruz Roja atendieron a los lesionados, y recuperaron el cuerpo de la joven madre de familia.