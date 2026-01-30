  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 30 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

Fatal accidente en carretera Pitiquito – Altar

Una mujer falleció durante el volcamiento de un tráiler que transportaba frutas

Ene. 30, 2026
Fatal accidente en carretera Pitiquito – Altar

Durante la mañana de este viernes, cuerpos de emergencias y elementos policiacos fueron alertados sobre un fuerte accidente en la carretera Pitiquito – Altar, al norte de Sonora, donde una mujer perdió la vida y dos personas salieron heridas.

Los hechos ocurrieron a las 07:40 horas, en el kilómetro 87 del referido tramo carretero, en la curva conocida como "El Muchachito".

La unidad siniestrada es un tráiler acoplado a un semirremolque, en el que transportaba plátanos y yacas.

El chofer; de nombre Ángel David de 22 años, resultó lesionado, al igual que su hijo, identificado como Ángel Emilio de 2 años, por lo que fueron trasladados a un hospital. En el sitio, perdió la vida una mujer de nombre Perla Yuridiana de 21 años, quien era pareja del conductor del camión de carga.

Agentes de la Policía Municipal de Pitiquito, de la Guardia Nacional, de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargaron de las indagatorias pertinentes, mientras que personal de Bomberos y Cruz Roja atendieron a los lesionados, y recuperaron el cuerpo de la joven madre de familia.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Decomisan motocicletas durante operativo en Ciudad Obregón
Policiaca

Decomisan motocicletas durante operativo en Ciudad Obregón

Enero 30, 2026

Las unidades fueron remolcadas al corralón por no traer placas de circulación

Intenta huir de militares y es agredido a balazos en Las Areneras de Ciudad Obregón
Policiaca

Intenta huir de militares y es agredido a balazos en Las Areneras de Ciudad Obregón

Enero 30, 2026

El tipo traía consigo un arma de fuego y varias porciones de droga

Operativos conjuntos y detenciones marcan avances en Seguridad Pública
Policiaca

Operativos conjuntos y detenciones marcan avances en Seguridad Pública

Enero 29, 2026

Durante el periodo de septiembre 2024 a diciembre 2025, la Seguridad Pública Municipal ha obtenido resultados relevantes en el fortalecimiento de la seguridad y el combate a la delincuencia