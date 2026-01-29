  • 24° C
Policiaca

Operativos conjuntos y detenciones marcan avances en Seguridad Pública

Durante el periodo de septiembre 2024 a diciembre 2025, la Seguridad Pública Municipal ha obtenido resultados relevantes en el fortalecimiento de la seguridad y el combate a la delincuencia

Ene. 29, 2026
Como resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), la Policía Estatal, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y demás instancias de seguridad, se han obtenido resultados relevantes en el fortalecimiento de la seguridad y el combate a la delincuencia durante el periodo comprendido de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, es decir, lo que va de esta administración municipal.

Durante este lapso, la dependencia detalló que se logró el aseguramiento de 282 armas de fuego, así como la detención de 3 mil 409 motocicletas y 314 vehículos relacionados con diversas faltas administrativas y hechos delictivos. Además, se recuperaron 47 motocicletas y 64 vehículos con reporte de robo. Asimismo, fueron asegurados 10 mil 542 cartuchos útiles, contribuyendo a la reducción del riesgo en la comisión de delitos.

En el combate contra el narcomenudeo, se dio a conocer que se aseguraron 97 mil 129 dosis de drogas como cristal, marihuana, cocaína, entre otros.

imagen-cuerpo

Derivado de los operativos conjuntos, se logró la detención de 144 personas puestas a disposición de la Fiscalía General de la República, mil 373 personas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado y mil 744 personas ante el Juez Cívico. De igual manera, se aseguraron 581 máquinas tragamonedas y se desinstalaron 136 cámaras colocadas de manera irregular en la vía pública, sin previa autorización de alguna autoridad.

La secretaría reiteró que con estas acciones reflejan el compromiso permanente de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para trabajar de manera coordinada, fortaleciendo la prevención del delito y la seguridad de la ciudadanía mediante operativos estratégicos y acciones conjuntas.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

