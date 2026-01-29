  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 29 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

Acusan al "Mike" de homicidio en Hermosillo

En noviembre del año pasado, Miguel Ángel habría disparado contra otro hombre en la colonia Akiwiki

Ene. 29, 2026
Acusan al "Mike" de homicidio en Hermosillo

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutaron una orden de aprehensión contra Miguel Ángel "N", alias "El Mike", por su probable responsabilidad en el homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, en agravio de Francisco Conrado "N", en Hermosillo.

En la audiencia inicial, se formuló imputación, donde la persona se reservó el derecho a declarar, el agente del Ministerio Público expuso los datos de prueba y el juez concedió al imputado la ampliación del término constitucional para la resolución de su vinculación a proceso; además, impuso la prisión preventiva justificada.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el 20 de noviembre de 2025, "El Mike" arribó a un domicilio ubicado en la calle Pico de Orizaba, en la colonia Akiwiki, donde disparó un arma de fuego de manera directa contra la víctima.

La agresión provocó lesiones mortales, determinándose como causa de muerte una hemorragia cerebral difusa y traumatismo craneoencefálico severo, derivados de una herida producida por proyectil de arma de fuego, estableciéndose que la víctima no se encontraba armada al momento del ataque.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Capturan a pareja armada en Las Misiones, al sur de Ciudad Obregón
Policiaca

Capturan a pareja armada en Las Misiones, al sur de Ciudad Obregón

Enero 29, 2026

El arma es de calibre 9 milímetros, y estaba abastecida con once cartuchos útiles

Era de Esperanza, mujer hallada sin vida en la Ladrillera de Ciudad Obregón
Policiaca

Era de Esperanza, mujer hallada sin vida en la Ladrillera de Ciudad Obregón

Enero 29, 2026

La joven de 26 años tenía al menos un impacto de bala en la cabeza y estaba envuelta en un cobertor

Hallan cargamento de cocaína en camioneta de seguridad privada, en SLRC
Policiaca

Hallan cargamento de cocaína en camioneta de seguridad privada, en SLRC

Enero 29, 2026

La unidad había salido de Ciudad de México y se dirigía a Tijuana, Baja California; el narcótico estaba dentro de una caja de valores