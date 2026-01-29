Acusan al "Mike" de homicidio en Hermosillo

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutaron una orden de aprehensión contra Miguel Ángel "N", alias "El Mike", por su probable responsabilidad en el homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, en agravio de Francisco Conrado "N", en Hermosillo.

En la audiencia inicial, se formuló imputación, donde la persona se reservó el derecho a declarar, el agente del Ministerio Público expuso los datos de prueba y el juez concedió al imputado la ampliación del término constitucional para la resolución de su vinculación a proceso; además, impuso la prisión preventiva justificada.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el 20 de noviembre de 2025, "El Mike" arribó a un domicilio ubicado en la calle Pico de Orizaba, en la colonia Akiwiki, donde disparó un arma de fuego de manera directa contra la víctima.

La agresión provocó lesiones mortales, determinándose como causa de muerte una hemorragia cerebral difusa y traumatismo craneoencefálico severo, derivados de una herida producida por proyectil de arma de fuego, estableciéndose que la víctima no se encontraba armada al momento del ataque.