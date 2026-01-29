Capturan a pareja armada en Las Misiones, al sur de Ciudad Obregón

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Durante patrullajes realizados por la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), dos personas fueron detenidas por posesión de arma de fuego.

Se trata de Sara "N" y Juan "N", de 22 y 18 años de edad respectivamente, a quienes los uniformados detectaron en la colonia Las Misiones, al sur de Ciudad Obregón.

Al ser revisados les encontraron una pistola calibre .9 mm con cargador abastecido con 11 cartuchos útiles, misma que fue decomisada junto con la motocicleta en la que fueron sorprendidos por el operativo,

La pareja fue informada sobre sus derechos, y puesta a disposición del Ministerio Público correspondiente.