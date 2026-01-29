  • 24° C
Policiaca

Capturan a pareja armada en Las Misiones, al sur de Ciudad Obregón

El arma es de calibre 9 milímetros, y estaba abastecida con once cartuchos útiles

Ene. 29, 2026
Durante patrullajes realizados por la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), dos personas fueron detenidas por posesión de arma de fuego.

Se trata de Sara "N" y Juan "N", de 22 y 18 años de edad respectivamente, a quienes los uniformados detectaron en la colonia Las Misiones, al sur de Ciudad Obregón.

Al ser revisados les encontraron una pistola calibre .9 mm con cargador abastecido con 11 cartuchos útiles, misma que fue decomisada junto con la motocicleta en la que fueron sorprendidos por el operativo,

La pareja fue informada sobre sus derechos, y puesta a disposición del Ministerio Público correspondiente.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

