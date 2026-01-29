"Caen" implicados en homicidio de Nancy Jazmín, en Ciudad Obregón

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio a conocer que este 28 de enero se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso relacionada con los hechos en los que perdió la vida Nancy Jazmín, en Ciudad Obregón.

Durante la audiencia, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Carlos Anselmo "N" y Josué Noé "N", tras acreditar que eran integrantes de un grupo delictivo que operaba en el municipio de Cajeme, y que son probables responsables de los delitos de desaparición cometida por particulares con resultado de muerte y asociación delictuosa.

A ambos se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Esta resolución judicial deriva de las acciones de investigación realizadas por la FGJES tras la desaparición de la víctima, reportada el 10 de enero de 2026, así como de los operativos posteriores a su hallazgo que permitieron desarticular una célula generadora de violencia vinculada a diversos hechos delictivos de alto impacto en la región.