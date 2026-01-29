  • 24° C
Policiaca

"Caen" implicados en homicidio de Nancy Jazmín, en Ciudad Obregón

Los dos sujetos habrían participado en la desaparición y posterior asesinato de la joven, registrado a mediados de enero

Ene. 29, 2026
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio a conocer que este 28 de enero se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso relacionada con los hechos en los que perdió la vida Nancy Jazmín, en Ciudad Obregón.

Durante la audiencia, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Carlos Anselmo "N" y Josué Noé "N", tras acreditar que eran integrantes de un grupo delictivo que operaba en el municipio de Cajeme, y que son probables responsables de los delitos de desaparición cometida por particulares con resultado de muerte y asociación delictuosa.

A ambos se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Esta resolución judicial deriva de las acciones de investigación realizadas por la FGJES tras la desaparición de la víctima, reportada el 10 de enero de 2026, así como de los operativos posteriores a su hallazgo que permitieron desarticular una célula generadora de violencia vinculada a diversos hechos delictivos de alto impacto en la región.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

