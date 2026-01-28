  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 28 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

Se refugia en negocio de comida tras ataque al sur de Ciudad Obregón

La víctima presentó heridas en el abdomen, por lo que fue trasladada a un hospital

Ene. 28, 2026
Se refugia en negocio de comida tras ataque al sur de Ciudad Obregón

Un hombre no identificado fue víctima de una agresión armada en las inmediaciones de la colonia Las Fuentes, ubicada al sur de Ciudad Obregón.

Los hechos sucedieron durante la noche del martes en calle Tonalá y Huamantla, a escasos metros de un puesto de comida, donde el afectado; de aproximadamente 35 años de edad, se refugió hasta que llegaron policías y paramédicos de Cruz Roja a auxiliarlo.

Después de recibir los primeros auxilios, lo llevaron a un hospital, donde quedó bajo observación médica tras ser diagnosticado con heridas en el abdomen.

La zona fue resguardada por los uniformados, quienes además desplegaron un operativo en el sector para la búsqueda del atacante, pero no lograron ubicarlo.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Tenía 28 años de edad: Identifican a ciclista asesinado en Villa Bonita, al norte de Ciudad Obregón
Policiaca

Tenía 28 años de edad: Identifican a ciclista asesinado en Villa Bonita, al norte de Ciudad Obregón

Enero 28, 2026

El hombre fue acribillado cuando circulaba por el bulevar Villa Bonita y la calle Paseo del Huerto, la noche del lunes

Frustran extorsión telefónica en Ciudad Obregón
Policiaca

Frustran extorsión telefónica en Ciudad Obregón

Enero 28, 2026

Policías impidieron que una familia entregara dinero a criminales, quienes les hacían creer que tenían a uno de sus integrantes secuestrado

Abandonan cadáver "encobijado" en la Ladrillera de Ciudad Obregón
Policiaca

Abandonan cadáver "encobijado" en la Ladrillera de Ciudad Obregón

Enero 28, 2026

El tétrico hallazgo se hizo durante los primeros minutos de este miércoles