Se refugia en negocio de comida tras ataque al sur de Ciudad Obregón

Un hombre no identificado fue víctima de una agresión armada en las inmediaciones de la colonia Las Fuentes, ubicada al sur de Ciudad Obregón.

Los hechos sucedieron durante la noche del martes en calle Tonalá y Huamantla, a escasos metros de un puesto de comida, donde el afectado; de aproximadamente 35 años de edad, se refugió hasta que llegaron policías y paramédicos de Cruz Roja a auxiliarlo.

Después de recibir los primeros auxilios, lo llevaron a un hospital, donde quedó bajo observación médica tras ser diagnosticado con heridas en el abdomen.

La zona fue resguardada por los uniformados, quienes además desplegaron un operativo en el sector para la búsqueda del atacante, pero no lograron ubicarlo.