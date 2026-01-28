Tenía 28 años de edad: Identifican a ciclista asesinado en Villa Bonita, al norte de Ciudad Obregón

Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial
Como Gilberto Adán G. S., de 28 años de edad, fue identificado el hombre que durante la medianoche del lunes murió tras ser agredido a tiros al norte de Ciudad Obregón.
Como oportunamente se dio a conocer, el individuo fue agredido a eso de las 23:00 horas, en bulevar Villa Bonita y Paseo del Huerto, en el fraccionamiento Villa Bonita.
Circulaba a bordo de una bicicleta, cuando un individuo le disparó en repetidas ocasiones, para después emprender la huida.
"El Choco", como también era conocido, tenía su domicilio en la colonia Luis Donaldo Colosio, en la Comisaría de Esperanza, y fue plenamente reconocido por sus familiares ante personal de la Fiscalía del Estado, instancia que ya inició una carpeta de investigación por el homicidio.