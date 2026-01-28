  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 28 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

Tenía 28 años de edad: Identifican a ciclista asesinado en Villa Bonita, al norte de Ciudad Obregón

El hombre fue acribillado cuando circulaba por el bulevar Villa Bonita y la calle Paseo del Huerto, la noche del lunes

Ene. 28, 2026
Tenía 28 años de edad: Identifican a ciclista asesinado en Villa Bonita, al norte de Ciudad Obregón

Como Gilberto Adán G. S., de 28 años de edad, fue identificado el hombre que durante la medianoche del lunes murió tras ser agredido a tiros al norte de Ciudad Obregón.

Como oportunamente se dio a conocer, el individuo fue agredido a eso de las 23:00 horas, en bulevar Villa Bonita y Paseo del Huerto, en el fraccionamiento Villa Bonita.

Circulaba a bordo de una bicicleta, cuando un individuo le disparó en repetidas ocasiones, para después emprender la huida.

"El Choco", como también era conocido, tenía su domicilio en la colonia Luis Donaldo Colosio, en la Comisaría de Esperanza, y fue plenamente reconocido por sus familiares ante personal de la Fiscalía del Estado, instancia que ya inició una carpeta de investigación por el homicidio.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Se refugia en negocio de comida tras ataque al sur de Ciudad Obregón
Policiaca

Se refugia en negocio de comida tras ataque al sur de Ciudad Obregón

Enero 28, 2026

La víctima presentó heridas en el abdomen, por lo que fue trasladada a un hospital

Frustran extorsión telefónica en Ciudad Obregón
Policiaca

Frustran extorsión telefónica en Ciudad Obregón

Enero 28, 2026

Policías impidieron que una familia entregara dinero a criminales, quienes les hacían creer que tenían a uno de sus integrantes secuestrado

Abandonan cadáver "encobijado" en la Ladrillera de Ciudad Obregón
Policiaca

Abandonan cadáver "encobijado" en la Ladrillera de Ciudad Obregón

Enero 28, 2026

El tétrico hallazgo se hizo durante los primeros minutos de este miércoles