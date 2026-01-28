  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 28 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

Abandonan cadáver “encobijado” en la Ladrillera de Ciudad Obregón

El tétrico hallazgo se hizo durante los primeros minutos de este miércoles

Ene. 28, 2026
Abandonan cadáver “encobijado” en la Ladrillera de Ciudad Obregón

El cuerpo de una persona; con evidentes huellas de violencia, fue localizado en las inmediaciones de la colonia Morelos, durante la madrugada de este miércoles, lo que movilizó a las distintas corporaciones policiacas.

Lo anterior ocurrió poco después de las 00:00 horas, en calle Ímuris entre Morelos y Canal Bajo, en la colonia Morelos o Ladrillera, al noroeste de Ciudad Obregón.

La víctima, fue localizada en la banqueta; y estaba envuelta en un cobertor blanco. Además de lo anterior, se dio a conocer que presentaba evidentes signos de violencia.

Elementos de la Policía y el Ejército se encargaron de resguardar el sitio, mientras que peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) realizaban las indagatorias correspondientes.

En cuanto al cadáver, fue llevado al Centro Integral de Procuración de Justicia, donde médicos forenses le practicarían la autopsia de ley, y quedaría a la espera de ser identificado.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Un detenido por caso de homicidio de Marcos N
Policiaca

Un detenido por caso de homicidio de Marcos "N"

Enero 27, 2026

La Fiscalía presenta avances del caso del homicidio de joven ocurrido en fraccionamiento Las Torres

Imputan a Alejandra Guadalupe “N” por intento de feminicidio en Nogales
Policiaca

Imputan a Alejandra Guadalupe “N” por intento de feminicidio en Nogales

Enero 27, 2026

La joven agredió a otra mujer con un objeto punzocortante, ocasionándole heridas graves

Identifican a joven acribillado frente a la colonia Cajeme
Policiaca

Identifican a joven acribillado frente a la colonia Cajeme

Enero 27, 2026

El muchacho de 25 años fue hallado sin vida en la calle Rosendo Montiel