Abandonan cadáver “encobijado” en la Ladrillera de Ciudad Obregón

El cuerpo de una persona; con evidentes huellas de violencia, fue localizado en las inmediaciones de la colonia Morelos, durante la madrugada de este miércoles, lo que movilizó a las distintas corporaciones policiacas.

Lo anterior ocurrió poco después de las 00:00 horas, en calle Ímuris entre Morelos y Canal Bajo, en la colonia Morelos o Ladrillera, al noroeste de Ciudad Obregón.

La víctima, fue localizada en la banqueta; y estaba envuelta en un cobertor blanco. Además de lo anterior, se dio a conocer que presentaba evidentes signos de violencia.

Elementos de la Policía y el Ejército se encargaron de resguardar el sitio, mientras que peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) realizaban las indagatorias correspondientes.

En cuanto al cadáver, fue llevado al Centro Integral de Procuración de Justicia, donde médicos forenses le practicarían la autopsia de ley, y quedaría a la espera de ser identificado.