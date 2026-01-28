  • 24° C
Policiaca

Frustran extorsión telefónica en Ciudad Obregón

Policías impidieron que una familia entregara dinero a criminales, quienes les hacían creer que tenían a uno de sus integrantes secuestrado

Ene. 28, 2026
Al atender un llamado de emergencia, elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) impidieron un caso de extorsión telefónica en la colonia Villa Itson de Ciudad Obregón.

Fue durante la tarde del martes, cuando personas desconocidas realizaron llamadas de amenaza a los denunciantes, a quienes les exigían una cantidad de dinero a cambio de la supuesta liberación de un familiar.

Tras el reporte al número de emergencias 911, se activaron los protocolos correspondientes y se desplegó un operativo de seguridad de manera coordinada, logrando confirmar que la persona señalada se encontraba a salvo y que se trató de un caso de extorsión telefónica.

Debido a lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) llamó a la ciudadanía a mantener la calma ante este tipo de llamadas, evitar proporcionar información personal o familiar, no realizar depósitos ni transferencias de dinero y verificar de inmediato la situación de sus familiares.

Asimismo, ante cualquier intento de extorsión, se exhorta a la ciudadanía a comunicarse de inmediato al 911 o realizar su denuncia de manera anónima al 089.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

