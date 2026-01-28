Capturan al "Chino Arce"; habría participado en ataque que dejó más de 30 víctimas en Ciudad Obregón

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), capturaron en Ciudad Obregón a un objetivo prioritario, quien contaba con cinco órdenes de aprehensión por delitos de homicidio y asociación delictuosa.

Se trata de Jesús Iván "N", alias "El Chino Arce", señalado como jefe de una célula criminal generadora de violencia en la región y quien era buscado mediante ficha activa con recompensa vigente por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Para evadir la acción de la justicia, el imputado modificó su identidad; sin embargo, fue plenamente identificado mediante tatuajes y análisis de rasgos físicos distintivos. Se estableció que había arribado recientemente a Ciudad Obregón procedente del estado de Chihuahua, donde por un tiempo estuvo oculto.

De acuerdo con las carpetas de investigación, una de las órdenes de aprehensión ejecutadas corresponde a un octuple homicidio, así como a 26 personas lesionadas, derivados de un ataque armado ocurrido durante un convivio ocurrido durante la madrugada del 29 de diciembre del 2023 en un domicilio de la colonia Cajeme.

Asimismo, el hoy detenido se encuentra relacionado con otros homicidios calificados y tentativas de homicidio cometidos entre 2024 y 2025, además del delito de privación ilegal de la libertad agravada y de asociación delictuosa.

Tras su aseguramiento, Jesús Iván "N" fue puesto a disposición de la autoridad judicial, donde el Ministerio Público continuará con las acciones legales correspondientes para que enfrente los procesos penales conforme a Derecho.