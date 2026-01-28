  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 28 De Enero Del 2026
Policiaca

Capturan al "Chino Arce"; habría participado en ataque que dejó más de 30 víctimas en Ciudad Obregón

Los hechos ocurrieron en diciembre del 2023 en la colonia Cajeme; el sujeto había huido a Chihuahua, y tan pronto como regresó al estado fue capturado

Ene. 28, 2026
Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), capturaron en Ciudad Obregón a un objetivo prioritario, quien contaba con cinco órdenes de aprehensión por delitos de homicidio y asociación delictuosa.

Se trata de Jesús Iván "N", alias "El Chino Arce", señalado como jefe de una célula criminal generadora de violencia en la región y quien era buscado mediante ficha activa con recompensa vigente por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Para evadir la acción de la justicia, el imputado modificó su identidad; sin embargo, fue plenamente identificado mediante tatuajes y análisis de rasgos físicos distintivos. Se estableció que había arribado recientemente a Ciudad Obregón procedente del estado de Chihuahua, donde por un tiempo estuvo oculto.

De acuerdo con las carpetas de investigación, una de las órdenes de aprehensión ejecutadas corresponde a un octuple homicidio, así como a 26 personas lesionadas, derivados de un ataque armado ocurrido durante un convivio ocurrido durante la madrugada del 29 de diciembre del 2023 en un domicilio de la colonia Cajeme.

Asimismo, el hoy detenido se encuentra relacionado con otros homicidios calificados y tentativas de homicidio cometidos entre 2024 y 2025, además del delito de privación ilegal de la libertad agravada y de asociación delictuosa.

Tras su aseguramiento, Jesús Iván "N" fue puesto a disposición de la autoridad judicial, donde el Ministerio Público continuará con las acciones legales correspondientes para que enfrente los procesos penales conforme a Derecho.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

