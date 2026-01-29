Era de Esperanza, mujer hallada sin vida en la Ladrillera de Ciudad Obregón

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Como Elena R. Z. de 26 años de edad, fue identificada la mujer cuyo cadáver fue hallado la madrugada del miércoles, en las inmediaciones de la colonia Morelos, o Ladrillera de Ciudad Obregón.

Como oportunamente se dio a conocer, fue en calle Ímuris y Morelos, donde desconocidos abandonaron a la fémina sin vida, envuelta en un cobertor blanco y atada con cuerda de nylon de color amarillo.

De acuerdo con los resultados de la autopsia, Elena habría fallecido por una herida producida por proyectil de arma de fuego en la cabeza.

Fue durante la noche del domingo, cuando familiares de la joven; que residía en la Comisaría de Esperanza, acudieron al Centro Integral de Procuración de Justicia para identificarla y realizar los trámites correspondientes para el reclamo del cuerpo.