Policiaca

Hallan cargamento de cocaína en camioneta de seguridad privada, en SLRC

La unidad había salido de Ciudad de México y se dirigía a Tijuana, Baja California; el narcótico estaba dentro de una caja de valores

Ene. 29, 2026
En el Puesto Militar de SeguridadEstación Doctor”, ubicado en San Luis Río Colorado (SLRC), elementos del Ejército y de la Guardia Nacional aseguraron un cargamento de cocaína.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:30 horas del miércoles, durante la revisión a una camioneta pick-up de una empresa de seguridad privada procedente de Ciudad de México, con destino a Tijuana, Baja California, que transportaba una caja de valores "hechiza".

Durante la inspección, en la que también participó la Guardia Nacional, con los equipos tecnológicos, la caja presentó inconsistencias, por lo que los soldados realizaron una revisión manual, encontrando 165 paquetes de clorhidrato de cocaína con un peso aproximado de 1 kilo cada uno.

El conductor del vehículo de 42 años de edad; originario de Michoacán, y su acompañante de 54 años de edad, originario de la Ciudad de México, fueron detenidos y quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, junto con el vehículo y la droga asegurada.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

