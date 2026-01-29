Hallan cargamento de cocaína en camioneta de seguridad privada, en SLRC

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

En el Puesto Militar de Seguridad “Estación Doctor”, ubicado en San Luis Río Colorado (SLRC), elementos del Ejército y de la Guardia Nacional aseguraron un cargamento de cocaína.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:30 horas del miércoles, durante la revisión a una camioneta pick-up de una empresa de seguridad privada procedente de Ciudad de México, con destino a Tijuana, Baja California, que transportaba una caja de valores "hechiza".

Durante la inspección, en la que también participó la Guardia Nacional, con los equipos tecnológicos, la caja presentó inconsistencias, por lo que los soldados realizaron una revisión manual, encontrando 165 paquetes de clorhidrato de cocaína con un peso aproximado de 1 kilo cada uno.

El conductor del vehículo de 42 años de edad; originario de Michoacán, y su acompañante de 54 años de edad, originario de la Ciudad de México, fueron detenidos y quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, junto con el vehículo y la droga asegurada.