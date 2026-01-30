  • 24° C
Policiaca

Decomisan motocicletas durante operativo en Ciudad Obregón

Las unidades fueron remolcadas al corralón por no traer placas de circulación

Ene. 30, 2026
Agentes de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en coordinación con la Secretaría de Marina, desplegaron un operativo en la zona poniente de Ciudad Obregón

Los oficiales se instalaron sobre la avenida Antonio Caso, en la colonia Urbi Villa del Rey, donde se hicieron revisiones preventivas a motocicletas que circulaban por la zona. Como resultado de estas acciones, se detuvieron seis unidades por circular sin placas, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, hizo un llamado a la ciudadanía, para ponerse al corriente con la documentación de sus vehículos, así como a respetar las medidas de seguridad vial, en especial la portación obligatoria de casco al conducir motocicletas, para prevenir accidentes y proteger la integridad de los conductores.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

