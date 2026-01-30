  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 30 De Enero Del 2026
Policiaca

Intenta huir de militares y es agredido a balazos en Las Areneras de Ciudad Obregón

El tipo traía consigo un arma de fuego y varias porciones de droga

Ene. 30, 2026
Con heridas en una de sus piernas, convalece un hombre al que militares le dispararon, cuando intentó escapar de un operativo desplegado al noroeste de Ciudad Obregón.

Se trata de Jesús G. de 28 años de edad, quien fue detectado por los gendarmes al transitar por el bordo del Canal Bajo, a la altura del poste 32, en el sector conocido como Las Areneras.

Debido a que traía consigo un arma de fuego, le marcaron el alto; sin embargo, el motociclista huyó a toda velocidad, desatándose una persecución, durante la cual, los militares le dispararon con su arma de cargo.

De este modo, le ocasionaron heridas en la pierna izquierda y lo obligaron a detener la marcha de la liviana unidad.

Posteriormente, procedieron a revisarlo, decomisándole una pistola, así como varias porciones de droga. Minutos después arribó una ambulancia de Cruz Roja, cuyos paramédicos le brindaron primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital, donde recibió atención médica y quedó bajo custodia policiaca.

Una vez que su condición de salud lo permita, Jesús sería puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público, instancia que se encargaría de definir su situación legal.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

