  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 30 De Enero Del 2026
Policiaca

Ataque armado al sur de Ciudad Obregón deja una víctima

El joven fue acribillado afuera de una tienda de conveniencia de la calle Otancahui

Ene. 30, 2026
Sujetos no identificados le arrebataron la vida a un joven, al atacarlo a balazos al exterior de una tienda de conveniencia, en las inmediaciones de la colonia Libertad.

El crimen ocurrió a eso de las 12:00 horas de este viernes, en el cruce de las calles Río Aguanaval y Otancahui, al suroeste de Ciudad Obregón.

La víctima es un hombre de aproximadamente 30 años de edad, delgado y de tez morena, quien vestía camiseta roja, pantalón negro y tenis del mismo color. Vecinos del sector lo identificaron con el apodo del "Queso", cuyo cadáver quedó tendido en la acera norte de la Río Aguanaval, afuera del mencionado establecimiento comercial.

Su deceso fue corroborado por paramédicos de Cruz Roja, quienes también atendieron a una trabajadora de una tortillería cercana, quien presentó crisis nerviosa al escuchar el estruendo de las armas de fuego.

Mientras policías y elementos de la Secretaría de Marina resguardaban la zona, personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se hizo cargo de las indagatorias en la escena, así como de la recolección de evidencias y levantamiento del cuerpo, mismo que fue llevado al anfiteatro para la autopsia.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

