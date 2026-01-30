Ataque armado al sur de Ciudad Obregón deja una víctima

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Sujetos no identificados le arrebataron la vida a un joven, al atacarlo a balazos al exterior de una tienda de conveniencia, en las inmediaciones de la colonia Libertad.

El crimen ocurrió a eso de las 12:00 horas de este viernes, en el cruce de las calles Río Aguanaval y Otancahui, al suroeste de Ciudad Obregón.

La víctima es un hombre de aproximadamente 30 años de edad, delgado y de tez morena, quien vestía camiseta roja, pantalón negro y tenis del mismo color. Vecinos del sector lo identificaron con el apodo del "Queso", cuyo cadáver quedó tendido en la acera norte de la Río Aguanaval, afuera del mencionado establecimiento comercial.

Su deceso fue corroborado por paramédicos de Cruz Roja, quienes también atendieron a una trabajadora de una tortillería cercana, quien presentó crisis nerviosa al escuchar el estruendo de las armas de fuego.

Mientras policías y elementos de la Secretaría de Marina resguardaban la zona, personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se hizo cargo de las indagatorias en la escena, así como de la recolección de evidencias y levantamiento del cuerpo, mismo que fue llevado al anfiteatro para la autopsia.