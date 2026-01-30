Aparatoso accidente vial deja una víctima

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Un fuerte incidente vehicular se presentó la tarde de este viernes al sur de Ciudad Obregón en calles de la colonia Constitución, incidente que dejó como saldo a una persona lesionada, así como cuantiosos daños materiales.

Fue alrededor de las 15:20 horas cuando se activó el llamado de emergencia luego de que un motociclista, que circulaba de oriente a poniente sobre la calle Guillermo Prieto, al arribar a la calle California, presuntamente no respetó el alto y al intentar cruzar dicha vialidad fue impactado por una unidad blindada usada para el transporte de valores, misma que transitaba de norte a sur sobre la calle California.

De acuerdo a testigos del hecho, la pesada unidad tras impactar la motocicleta la arrastró varios metros hasta impactar con el poste de un espectacular ubicado por fuera de un comercio localizado en dicho crucero, hasta donde rápidamente acudieron paramédicos de Cruz Roja quienes trasladaron al conductor a un hospital de la localidad con lesiones.

Sobre la persona herida se informó que se identificó como Adolfo de 45 años de edad, quien labora como repartidor de plataforma; al lugar acudieron agentes de Tránsito Municipal quienes se encargaron de levantar el Informe Policial Homologado para el deslinde de responsabilidades, así como ordenar el retiro de las unidades participantes en el incidente.