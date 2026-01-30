Localizan cadáver en baldío al poniente de Ciudad Obregón

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La tarde de este viernes fue localizado el cuerpo de una persona con presuntos signos de violencia en las inmediaciones de la colonia Urbi Villa del Rey, lo que movilizó a las distintas corporaciones policiacas.

Lo anterior se reportó poco después de las 18:00 horas, en un predio ubicado en una zona de monte cercana al citado asentamiento al poniente de Ciudad Obregón.

De acuerdo a información en el lugar, la víctima, de quien no se detalló su identidad, presentó al menos un impacto de proyectil de arma de fuego.

Elementos de la Policía y el Ejército se encargaron de resguardar el sitio, mientras que peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) realizaban las indagatorias correspondientes.

En cuanto al cadáver, fue llevado al Centro Integral de Procuración de Justicia, donde médicos forenses le practicarían la autopsia de ley, y quedaría a la espera de ser identificado.