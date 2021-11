Una botella de mezcal por una niña de 10 años

Los datos corresponden a una indagatoria que Irma, ya adulta, interpuso en contra de su pareja y padre de sus tres hijos, señaló Arturo Péimbert Calvo, fiscal de Oaxaca, quien agregó que el tipo ya está detenido.

"Se detuvo al hombre que fue marido y agresor de Irma durante todo este tiempo; también la compró", reveló el funcionario.

Y es que durante su declaración, la fémina narró ante la autoridad que, por una botella de mezcal, su padre la obligó a vivir en concubinato con el hombre, quien a la postre se volvió en su verdugo, pues fue violada reiteradas veces, de las que resultó embarazada.

"Le dio una botella de mezcal a mi papá; me dijo te vas con él, pero yo no me quería ir porque tenía 10 años", narró Irma.

Por su parte, el fiscal explicó que ejecutada la orden de aprehensión, y a fin de lograr una condena más amplia, buscarán que se acumulen varios delitos, no nada más por violencia de género.

En cuanto a la agraviada, se indicó que fue notificada de la captura de su agresor, además de que, a través de la Secretaría de la Mujer, se le está brindando atención sicológica integral.