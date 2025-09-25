Tras fingir ser secuestrada en Hermosillo, María Margarita "N" fue vinculada a proceso

Después de fingir su propio secuestro, María Margarita "N" fue vinculada a proceso penal bajo cargos de falsedad de declaraciones ante una autoridad pública distinta a la judicial y se le han impuesto una serie de medidas cautelares, a fin de que comparezca ante los tribunales a lo largo del proceso.

La mujer; de 50 años de edad, refirió falsamente haber sido secuestrada el 16 de julio de este año en Hermosillo y llevada inconsciente a Ciudad Obregón, donde señaló haber sido despojada de su vehículo y pertenencias.

Cabe señalar que durante el periodo que se encontró ausente se desplegaron protocolos de búsqueda, se movilizó personal de seguridad pública y se generó alarma social debido a las publicaciones constantes en redes sociales donde se le mencionaba como desaparecida.

Fue el 18 de julio que la hoy imputada acudió ante el Ministerio Público para interponer una denuncia por un supuesto secuestro, donde faltó a la verdad al manifestar haber sido privada de la libertad por dos personas del sexo masculino el día 16 de Julio de 2025, sin embargo, el hecho delictivo señalado por María Margarita "N", fue desvirtuado ante los actos de investigación realizados.

Al realizar las indagatorias se estableció que la imputada manejó sola en su vehículo hasta Ciudad Obregón, donde alquiló una habitación, ahí pernoctó para posteriormente trasladarse a un área cercana a la Laguna del Náinari, donde fue localizada, por lo que en ningún momento fue secuestrada.

Es por lo anterior que se inició el proceso penal en su contra, se obtuvo orden de aprehensión y ésta fue ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), se llevó a cabo audiencia inicial y la imputada fue vinculada a proceso.