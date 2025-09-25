Lo detienen por robo de moto en Ciudad Obregón

En un operativo desplegado por elementos de la Policía Municipal y de la Marina, fue detenido un sujeto señalado como presunto responsable del robo de una motocicleta.

Los oficiales recibieron el reporte en calle Hidalgo entre Sonora y callejón Colombia de la colonia Centro, donde la víctima informó que observó a un sujeto empujando su motocicleta marca Italika color blanco.

Luego de emprender la búsqueda, el presunto ladrón fue ubicado en calle Laguna con rumbo a calle San Raúl, en el fraccionamiento Real de Sevilla, donde se le marcó el alto.

Al realizarle una inspección le hallaron una una navaja de aproximadamente 10 cm, así como un desarmador.

El sujeto fue identificado como Juan Luis "N.", de 34 años de edad, a quien se le informó su detención por la probable comisión del delito de robo con violencia, siendo asegurado y trasladado para la puesta a disposición correspondiente.