Sufre ataque cardiaco y ocasiona accidente en el Parque Los Pioneros de Ciudad Obregón

Luego de que presuntamente sufriera un ataque al corazón, el chofer de una vagoneta de la marca Volkswagen ocasionó un aparatoso accidente sobre la calle Yaqui, al norte de Ciudad Obregón.

Lo anterior sucedió a eso de las 09:00 horas del martes, a la altura del Parque Los Pioneros, entre calles Zacatecas y Durango, cuando la unidad en cuestión circulaba hacia el oriente.

Al transitar frente al Parque Los Pioneros, el chofer perdió el control del volante a causa de la supuesta afección cardiaca, y se impactó con la parte posterior de un Pontiac Vibe de color rojo, que a su vez chocó con la parte posterior de un Nissan Tsuru de color dorado y modelo atrasado.

A pesar de que los daños en los automóviles fueron de consideración, no se reportaron personas heridas.

Trascendió que el chofer de la vagoneta fue auxiliado por personal paramédico, mientras que agentes del Departamento de Tránsito se encargaron de tomar nota de los hechos.