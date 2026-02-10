  • 24° C
Policiaca

Se lesiona motociclista tras accidente en el Valle del Yaqui

Varios contenedores de plástico cayeron desde un camión, ocasionando que el hombre terminara en el suelo tras perder el control de la liviana unidad

Feb. 10, 2026
Lesiones en distintas partes del cuerpo, fueron las que sufrió un motociclista, tras caer al pavimento en la calle 300, en el Valle del Yaqui.

Fue durante la mañana de este martes, cuando el hombre transitaba sobre la referida vialidad, entre calles 1 y 3, con dirección de oriente a poniente.

A causa de las malas condiciones del camino, un camión que circulaba frente a la motocicleta comenzó a tambalearse, y se le cayeron varios contenedores de plástico, que quedaron esparcidos sobre la cinta asfáltica, y le obstruyeron el paso a la liviana unidad, ocasionando que su tripulante perdiera el control y terminara en el suelo.

Paramédicos de Cruz Roja se encargaron de revisar al motociclista, mientras que agentes del Departamento de Tránsito Municipal tomaron nota de lo ocurrido, para los fines legales correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Licenciado en Criminología. Realicé mis prácticas profesionales en la Policía Estatal Investigadora durante un año y, posteriormente, me enfoqué en el periodismo, contando actualmente con siete años de experiencia en el ramo, cubriendo principalmente la fuente policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

