Policiaca

Disparan contra farmacia en San Luis Río Colorado

Personal de la Fiscalía se hizo cargo de las investigaciones en el lugar de los hechos

Feb. 09, 2026
Durante las primeras horas del lunes, sujetos no identificados dispararon contra una farmacia en San Luis Río Colorado, ocasionando daños materiales.

El inmueble en cuestión se ubica en la avenida Jazmín y calle 12 de la citada ciudad fronteriza; y fue resguardado por policías desde las 01:00 horas hasta el mediodía, mientras elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de Servicios Periciales de la Fiscalía realizaban las indagatorias pertinentes.

Se pudo conocer que, fueron asegurados varios casquillos de arma larga en el sitio; mismos que serían analizados, además de que los agentes se entrevistaron con empleados del lugar.

De igual modo se analizarían cámaras de vigilancia, para tratar de obtener información sobre los responsables del ataque.

