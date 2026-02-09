“Cae” presunto feminicida buscado en Nogales

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación en contra de Christopher “N”, ciudadano estadounidense, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio agravado, cometido en perjuicio de Kristina “N”, en hechos ocurridos en la ciudad de Nogales en el año 2021.

En la audiencia, el imputado fue puesto a disposición del juez de Control, tras ser extraditado desde los Estados Unidos de América, como resultado de un operativo de cooperación internacional realizado de manera coordinada entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), logrando su detención el pasado 5 de febrero en la Ciudad de México.

Durante la audiencia, el Agente del Ministerio Público formuló la imputación correspondiente y solicitó la vinculación a proceso del imputado; sin embargo, este se acogió al término constitucional de 144 horas, por lo que el juez de Control estableció que la continuación de la audiencia se celebrará, después de ese plazo, para resolver su situación jurídica.

Según los datos de prueba integrados a la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 16:00 horas del 20 de marzo de 2021, en el interior de un domicilio ubicado en calle Fenochio, colonia Fundo Legal, en la ciudad de Nogales.

En dicho lugar, el imputado, quien mantenía una relación afectiva de noviazgo y unión libre con la víctima, aprovechó la circunstancia de encontrarse a solas con ella para ejercer violencia física extrema, causándole múltiples lesiones contusas en diversas partes del cuerpo; además, provocó la asfixia por sofocación, sumada a las contusiones, provocando la privación de la vida de la víctima.