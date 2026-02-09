  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 9 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

“Cae” presunto feminicida buscado en Nogales

Christopher “N” fue extraditado de Estados Unidos; se le acusa de privar de la vida a su novia

Feb. 09, 2026
“Cae” presunto feminicida buscado en Nogales

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación en contra de Christopher “N”, ciudadano estadounidense, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio agravado, cometido en perjuicio de Kristina “N”, en hechos ocurridos en la ciudad de Nogales en el año 2021.

En la audiencia, el imputado fue puesto a disposición del juez de Control, tras ser extraditado desde los Estados Unidos de América, como resultado de un operativo de cooperación internacional realizado de manera coordinada entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), logrando su detención el pasado 5 de febrero en la Ciudad de México.

Durante la audiencia, el Agente del Ministerio Público formuló la imputación correspondiente y solicitó la vinculación a proceso del imputado; sin embargo, este se acogió al término constitucional de 144 horas, por lo que el juez de Control estableció que la continuación de la audiencia se celebrará, después de ese plazo, para resolver su situación jurídica.

Según los datos de prueba integrados a la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 16:00 horas del 20 de marzo de 2021, en el interior de un domicilio ubicado en calle Fenochio, colonia Fundo Legal, en la ciudad de Nogales.

En dicho lugar, el imputado, quien mantenía una relación afectiva de noviazgo y unión libre con la víctima, aprovechó la circunstancia de encontrarse a solas con ella para ejercer violencia física extrema, causándole múltiples lesiones contusas en diversas partes del cuerpo; además, provocó la asfixia por sofocación, sumada a las contusiones, provocando la privación de la vida de la víctima.

Roke Arballo
Roke Arballo

Licenciado en Criminología. Realicé mis prácticas profesionales en la Policía Estatal Investigadora durante un año y, posteriormente, me enfoqué en el periodismo, contando actualmente con siete años de experiencia en el ramo, cubriendo principalmente la fuente policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Choca auto con poste al sur de Guaymas
Policiaca

Choca auto con poste al sur de Guaymas

Febrero 09, 2026

La conductora del vehículo fue trasladada a un hospital, ya que resultó con lesiones

Disparan contra farmacia en San Luis Río Colorado
Policiaca

Disparan contra farmacia en San Luis Río Colorado

Febrero 09, 2026

Personal de la Fiscalía se hizo cargo de las investigaciones en el lugar de los hechos

Capturan a tres presuntos “tiradores” de droga en Cajeme; uno es menor de edad
Policiaca

Capturan a tres presuntos “tiradores” de droga en Cajeme; uno es menor de edad

Febrero 09, 2026

Los sujetos fueron detenidos en dos hechos distintos; hay más de 80 dosis de narcóticos decomisadas