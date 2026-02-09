Choca auto con poste al sur de Guaymas

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Una mujer resultó lesionada, luego de que el auto que conducía se estrellara contra un poste de telefonía en la colonia Ramón Gil Samaniego, al sur de Guaymas.

El percance ocurrió durante la mañana del lunes, sobre la calzada Los Sahuaros. La afectada tripulaba un Nissan Sentra de color blanco, cuando de manera repentina perdió el control del volante, lo que ocasionó que se saliera del camino y se impactara con el poste.

A causa del impacto, la fémina resultó lesionada, por lo que, fue atendida por paramédicos de Cruz Roja, quienes la trasladaron a un hospital.

En el lugar también estuvieron presentes elementos del Departamento de Bomberos, así como agentes del Departamento de Tránsito, quienes tomaron nota de los hechos.