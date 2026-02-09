  • 24° C
Policiaca

Choca auto con poste al sur de Guaymas

La conductora del vehículo fue trasladada a un hospital, ya que resultó con lesiones

Feb. 09, 2026
Una mujer resultó lesionada, luego de que el auto que conducía se estrellara contra un poste de telefonía en la colonia Ramón Gil Samaniego, al sur de Guaymas.

El percance ocurrió durante la mañana del lunes, sobre la calzada Los Sahuaros. La afectada tripulaba un Nissan Sentra de color blanco, cuando de manera repentina perdió el control del volante, lo que ocasionó que se saliera del camino y se impactara con el poste.

A causa del impacto, la fémina resultó lesionada, por lo que, fue atendida por paramédicos de Cruz Roja, quienes la trasladaron a un hospital.

En el lugar también estuvieron presentes elementos del Departamento de Bomberos, así como agentes del Departamento de Tránsito, quienes tomaron nota de los hechos.

Roke Arballo
Roke Arballo

Licenciado en Criminología. Realicé mis prácticas profesionales en la Policía Estatal Investigadora durante un año y, posteriormente, me enfoqué en el periodismo, contando actualmente con siete años de experiencia en el ramo, cubriendo principalmente la fuente policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

