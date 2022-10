Sonora, en disputa

Como se informó en su momento, la tarde del jueves grupos antagónicos de la delincuencia organizada se enfrentaron en el municipio de Rosario Tesopaco, dejando a una persona sin vida y varios vehículos incendiados.

Otro caso similar, ocurrió el mismo día en San Luis Río Colorado, donde 4 hombres murieron durante un choque armado.

A estos casos, se le suman los constantes homicidios registrados en los municipios de Cajeme, Guaymas, Empalme y Caborca.

"En el tema de la seguridad pública y administración de justicia intervienen muchos factores, a corto plazo, se debe mejorar la capacidad de fuerza para contener estos desafíos, el estado derecho y autoridad; a mediano plazo se deben construir capacidades para ser más preventivos y más efectivos, mientras que a largo plazo se tiene que evitar la generación de condiciones para la creación de grupos criminales", mencionó el vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública.

Respecto a los hechos registrados en Tesopaco, Marco Paz dijo que se trata de la constante modificación en el equilibrio de fuerzas de los grupos delincuenciales, quienes se disputan territorio.

"En Tesopaco es imposible pensar que 10 policías mal equipados y mal pagados puedan enfrentar a fuerza de los grupos delincuenciales, quienes tienen potente armamento y recursos para amenazar, comprar o corromper".

De igual modo, recordó que se cuenta con apoyo de la Guardia Nacional, pero la policía estatal aún es insuficiente, a pesar de que dicha corporación ha crecido bastante. En cuanto a las policías municipales, Paz Pellat mencionó que es necesario mejorar su actuación, además, dijo que muchos agentes están corrompidos por la delincuencia

"Las policías municipales no están alineadas, hay comisarios que no han aprobado estos exámenes de confianza; lo dijo la secretaria, y siguen en funciones".

Por último, Paz Pellat dijo que es importante reconocer los avances que el estado ha tenido en materia de seguridad pública, pero reconoció que aún falta mucho por hacer.

"Si bien hemos avanzado en el estado en la contención de homicidio doloso, eso no quiere decir que este superado el tema, en esta complejidad un factor importante es que hay luchas territoriales, lo que sucedió en días pasados es esta expresión de lucha territorial, hay que reconocer los avances, pero no podemos decir que estamos ganando la batalla, hay que ser sensatos y no mandar mensajes equivocados", finalizó.