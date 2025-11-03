Sin rastro de hombre "levantado" en la colonia Libertad de Ciudad Obregón

A pesar de que se desplegó un intenso operativo, el paradero del hombre que fue privado de la libertad al sur de Ciudad Obregón aún es incierto.

El "levantón" fue reportado la tarde del domingo, en calle Guillermo Prieto y bulevar Las Torres, en la colonia Libertad.

Testigos indicaron que varios tipos de aspecto "cholo" se llevaron por la fuerza a la víctima a bordo de un vehículo, además, dispararon armas de fuego.

En el sitio quedó abandonada una motocicleta, desconociéndose si era propiedad del afectado o de los presuntos delincuentes.

Elementos policiacos se encargaron de resguardar la zona, en tanto que personal de la Fiscalía hizo una minuciosa búsqueda de evidencias, para integrar la respectiva carpeta de investigación.