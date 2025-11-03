  • 24° C
Policiaca

Sin rastro de hombre "levantado" en la colonia Libertad de Ciudad Obregón

Testigos indicaron que varios tipos armados se llevaron por la fuerza al afectado, además hicieron detonaciones

Nov. 03, 2025
A pesar de que se desplegó un intenso operativo, el paradero del hombre que fue privado de la libertad al sur de Ciudad Obregón aún es incierto.

El "levantón" fue reportado la tarde del domingo, en calle Guillermo Prieto y bulevar Las Torres, en la colonia Libertad.

Testigos indicaron que varios tipos de aspecto "cholo" se llevaron por la fuerza a la víctima a bordo de un vehículo, además, dispararon armas de fuego.

En el sitio quedó abandonada una motocicleta, desconociéndose si era propiedad del afectado o de los presuntos delincuentes.

Elementos policiacos se encargaron de resguardar la zona, en tanto que personal de la Fiscalía hizo una minuciosa búsqueda de evidencias, para integrar la respectiva carpeta de investigación.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

