Siguen manifestaciones por Nancy Jazmín, mujer privada de la libertad en Ciudad Obregón

Desde la tarde del sábado, amigos y familiares mantienen bloqueada la circulación de la calle Jalisco y Yaqui; exigen que regrese sana y salva

Ene. 11, 2026
Siguen manifestaciones por Nancy Jazmín, mujer privada de la libertad en Ciudad Obregón

Sin importar las condiciones climáticas, amigos y familiares de Nancy Jazmín pasaron la noche afuera de las instalaciones de la Fiscalía, a la espera de que autoridades informen sobre avances en las investigaciones sobre el paradero de la joven.

Como oportunamente se dio a conocer, la mujer de 28 años de edad fue privada de la libertad el sábado por la mañana en la calle 300 y carretera Internacional, al sur de Ciudad Obregón.

Desde las 18:00 hora de ese mismo día, sus seres queridos bloquearon la circulación de las calles Jalisco y Yaqui, para presionar a las autoridades.

Al no tener una respuesta positiva, los manifestantes durmieron en ese lugar, y mantuvieron cerradas las referidas vialidades.

"Toda la noche estuvimos aquí, no nos vamos a mover y haremos manifestaciones en otros puntos hasta que ella regrese", mencionó Ana Lucía Gil López, hermana de la desaparecida.

imagen-cuerpo

Respecto a información que ha trascendido en redes sociales, en la que presuntamente involucran a Nancy con un individuo buscado por las autoridades, Ana Lucia señaló que su hermana nada tiene que ver con actividades ilícitas.

"La verdad si nos sentimos tristes porque están incluyendo a mi hermana en cosas que no son, mi hermana no tiene anda que ver con él, sabemos que ella es sola con sus hijos, pero lamentablemente las autoridades se basan en eso", mencionó.

Por último, Ana Lucia dijo que mantendrán bloqueada la circulación de vehículos frente al Centro Integral de Procuración de Justicia, hasta que tengan noticias de su hermana.

