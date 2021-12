Sigue búsqueda de joven que naufragó en la Costa de Hermosillo

El operativo de búsqueda del joven Daniel Guillermo Torres Murrieta, originario del ejido Plan de Ayala, en la Costa de Hermosillo , sigue por mar y tierra a cargo de la Capitanía de Puerto, Cruz Roja y Marina, por lo que sus familiares no pierden la esperanza de encontrarlo con vida.

El menor, de 17 años de edad, naufragó el pasado viernes al voltearse la panga en la que trabajaba cerca de las comunidades de El Cardonal y Sahuimaro.

Noticia Relacionada Incendian oficinas de periódico con el personal dentro

PUBLICIDAD

La embarcación se volteó debido al fuerte oleaje y Daniel Guillermo, junto a dos pescadores más, trataron de ponerse a salvo nadando hacia la orilla, pero, Juan Palafox, de 50 años, no lo logró y murió ahogado. Otro de los trabajadores del mar, Luis Manuel Ramos, de 19 años, logró llegar a tierra a salvo.

Luis Manuel es primo de Daniel Guillermo, y dijo que lo vio nadar tratando de salvar su vida, pero ya no supo nada de él.

La familia de Daniel Guillermo está desesperada y angustiada por no tener indicios que den con su paradero. Su prima, Dulce Yuliana, platicó que es un joven muy estudioso y trabajador, estudiante del cuarto semestre de telebachillerato en su comunidad y trabajaba en la captura de jaiba, camarón, almeja y pescado para ayudar a solventar los gastos de su casa.

"Él es una persona de muy buenos sentimientos, carismático, apoya económicamente a sus papás, es un ser sencillo, lleno de luz, amable, noble y siempre ayuda a los demás", expresó.

La joven expresó que a raíz de las publicaciones buscando al joven, han recibido llamadas de extorsión de una persona que dice que lo rescató pero que tuvo que llevarlo a un hospital privado, por lo que les pidió dinero para supuestamente pagar la cuenta en el nosocomio.

"Anoche me hablaron por teléfono, me dijeron que lo habían encontrado y que lo habían ayudado, llevándolo inmediatamente a recibir atención médica a un hospital particular y que necesitaban dinero para los gastos".

Dulce Yuliana comentó que colgó la llamada sin preguntar la cantidad que pedían, ya que se percató que era una llamada de extorsión; asimismo, aseguró que la familia del joven pescador no pierde la esperanza de encontrarlo con vida.