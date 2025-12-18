  • 24° C
Policiaca

Sentencian a sujeto que atacó a militares al norte de Sonora

El atentado ocurrió el 31 de octubre de 2023, en la carretera Altar - Oquitoa

Dic. 18, 2025
Sentencian a sujeto que atacó a militares al norte de Sonora

Derivado del juicio contra Juan Francisco “N”, de 23 años, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo sentencia condenatoria de 25 años de prisión por su probada responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio calificado con alevosía cometido en agravio de elementos de fuerza de seguridad en Oquitoa.

La resolución dictada por el Tribunal agotó el proceso penal tras el desahogo de pruebas presentadas por la representación social, al demostrar la responsabilidad del imputado en los hechos ocurridos la madrugada del 31 de octubre de 2023, en el kilómetro 10 de la Carretera Estatal 43, tramo Altar-Oquitoa.

De acuerdo con la valoración probatoria, Juan Francisco “N”, en compañía de otras personas armadas, emboscó de forma sorpresiva a elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes realizaban un operativo de vigilancia en la mencionada ruta.

El agresor abrió fuego contra los uniformados con la intención de privarlos de la vida, alcanzando e hiriendo en el tobillo derecho a siete policías y efectivos militares, causándoles lesiones con periodo de curación mayor a 15 días.

