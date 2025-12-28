  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 28 De Diciembre Del 2025
Policiaca

Se quema tráiler en carretera Guaymas – Ciudad Obregón

El percance ocurrió cerca del Libramiento de Guaymas; no se reportan personas lesionadas

Dic. 28, 2025
Se quema tráiler en carretera Guaymas – Ciudad Obregón

Un tractocamión que transportaba huevo fue arrasado por voraz incendio, lo que movilizó a cuerpos de emergencia a la carretera México 15, en el tramo Guaymas – Ciudad Obregón.

El incidente ocurrió la noche del sábado, en el kilómetro 19, cerca de la Caseta de Cobro del Libramiento de Guaymas.

Mientras personal del Departamento de Bomberos y de Caminos y Puentes Federales (Capufe) trabajaban en el lugar para controlar el incendio, el tráfico fue controlado por elementos de la Guardia Nacional, división caminos. Los agentes también tomaron nota de los hechos, para los fines legales pertinentes.

En cuanto al saldo del siniestro, fue solamente de daños materiales, ya que no se reportaron personas heridas.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

