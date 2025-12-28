Se quema tráiler en carretera Guaymas – Ciudad Obregón

Un tractocamión que transportaba huevo fue arrasado por voraz incendio, lo que movilizó a cuerpos de emergencia a la carretera México 15, en el tramo Guaymas – Ciudad Obregón.

El incidente ocurrió la noche del sábado, en el kilómetro 19, cerca de la Caseta de Cobro del Libramiento de Guaymas.

Mientras personal del Departamento de Bomberos y de Caminos y Puentes Federales (Capufe) trabajaban en el lugar para controlar el incendio, el tráfico fue controlado por elementos de la Guardia Nacional, división caminos. Los agentes también tomaron nota de los hechos, para los fines legales pertinentes.

En cuanto al saldo del siniestro, fue solamente de daños materiales, ya que no se reportaron personas heridas.