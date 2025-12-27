Capturan a cuatro individuos por homicidio y narcomenudeo en Obregón

Como parte de los barridos de vigilancia que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y la Marina en coordinación con los tres niveles de gobierno, se llevó a cabo la captura de cuatro personas en flagrancia del delito de homicidio, asegurando armas de fuego, drogas, un vehículo, entre otros objetos probablemente utilizados para el narcomenudeo.

Los hechos se suscitaron durante la noche del viernes, por la calle Nochebuena y Magnolias, de la colonia Maximiliano R. López, de Ciudad Obregón, donde reportaban detonaciones con arma de fuego, por lo anterior, patrullas policiacas acudieron rápidamente al sitio, observando a una persona en el suelo y a cuatro individuos armados a bordo de un vehículo tipo sedán de la marca Nissan línea March de color blanco, estos últimos al percatarse de los agentes intentaron huir.

Dando inicio con una persecución policial, misma que culminó en la calle Paseo Miravalle y Ley 57, de la colonia Primero de Mayo, sitio en el que se capturó a Alain Octavio "N", de 40 años; Luis Alejandro "N", de 34 años; Paul Alexis "N", de 22 años, y Chandaly "N", de 22.

Logrando el aseguramiento de dos armas cortas de fuego, cargadores y cartuchos útiles, así como de 201 envoltorios que contenían en su interior una sustancia granulada al tacto con características similares a las de la metanfetamina, así como una selladora térmica, una báscula, cinco teléfonos celulares y un vehículo de la línea March modelo reciente.

Las personas y los objetos asegurados fueron llevados al edificio de la Policía Municipal para la elaboración del Informe Policial Homologado y turnados a las instancias correspondientes conforme a la ley.