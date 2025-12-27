Polémica resolución: Liberan detenidos en caso Waldo's en Hermosillo

Con relación a los hechos que propiciaron el siniestro de la tienda Waldo´s, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que durante la audiencia realizada el día de ayer se formuló la imputación en contra de diversas personas detenidas por orden de aprehensión, por su probable responsabilidad en los hechos ocurridos en el establecimiento comercial el pasado primero de noviembre en Hermosillo.

Durante el desarrollo de la audiencia que inició a las 9:00 horas, el juez permitió que la defensa prolongara de manera innecesaria el debate, tolerando argumentos de forma y no de fondo, como la supuesta ilegibilidad de copias y que las mismas no eran a color, pese a que la carpeta de investigación original y copias fieles fueron puestas oportunamente a disposición de las partes en la administración del Juzgado Oral Penal del Distrito 1 en Hermosillo.

Asimismo, el juzgador determinó que, debido al volumen del expediente, no era posible continuar en la misma audiencia con la fase de vinculación a proceso, aun y cuando había tiempo para hacerlo, ya que los hechos imputados fueron expuestos de manera clara ante el juez y las partes y varios de los imputados habían comparecido previamente ante el Ministerio Público, por lo que conocían el expediente.

RESOLUCIÓN JUDICIAL Y RESPUESTA DEL MINISTERIO PÚBLICO

Derivado de lo anterior, ordenó la liberación de cinco personas detenidas, no por acreditarse su inocencia o su indebida detención, sino bajo el argumento de conceder mayor tiempo a la defensa para imponerse de la carpeta de investigación, otorgando un plazo de 18 días, cuando la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales establece un máximo de 144 horas.

Ante esta resolución, el Ministerio Público del Fuero Común no comparte el criterio adoptado y promoverá los recursos legales correspondientes para impugnar dicha determinación.

La Fiscalía resaltó que mantendrá firme la pretensión punitiva del Estado y continuará impulsando las acciones legales necesarias para garantizar el derecho de las víctimas a la justicia, a la verdad y a una reparación integral del daño.