Policiaca

Localizan cuerpo sin vida en predio baldío

El cadáver fue hallado en la colonia Colosio presentando signos de violencia

Dic. 26, 2025
Localizan cuerpo sin vida en predio baldío

La víctima mortal en hechos violentos número 28 del mes de diciembre se registró la tarde de este viernes en calles de la colonia Luis Donaldo Colosio, ubicada al norte de Ciudad Obregón.

De acuerdo a los primeros reportes el ahora occiso presentó un impacto de bala en la cabeza, además en el sitio donde fue localizado; un predio baldío, en la calle Constitución, en el tramo situado entre avenida Mayo y Monte Gólgota; se localizaron cuatro casquillos de proyectil de arma de fuego, el hecho se registró alrededor de las 17:00 horas.

Por lo anterior al lugar arribaron elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno, así como paramédicos de la Cruz Roja en la localidad, quienes solo pudieron corroborar que la víctima, de quien solo se detalló que era del sexo masculino, ya no contaba con signos vitales.

imagen-cuerpo

Agentes municipales se encargaron de asegurar la zona de la agresión armada a fin de que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran realizar las acciones correspondientes que serán anexadas a la carpeta de investigación, así como ordenar el traslado del cuerpo a los laboratorios del Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

