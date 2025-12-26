Aumentan víctimas mortales por violencia en Ciudad Obregón

La violencia sigue cobrando víctimas luego de que la noche del viernes se registrara un nuevo hecho violento en la colonia Maximiliano R. López, ubicada al sur de Ciudad Obregón, donde una persona del sexo masculino fue privada de la vida por sujetos armados.

El hecho se suscitó alrededor de las 21:00 horas cuando a través de la línea de emergencia 911 vecinos del sector reportaran detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Magnolias y Noche Buena, por lo que se activó de inmediato el código rojo.

De acuerdo a residentes de la zona, se escucharon al menos seis detonaciones de arma de fuego, lo que ocasionó que tras varios minutos, vecinos de los alrededores se percataran de la presencia de una persona lesionada por impactos de proyectil de arma de fuego; al acudir los paramédicos de Cruz Roja, solo pudieron determinar que la víctima no soportó las heridas perdiendo la vida en el lugar.

Aun cuando no se informó la identidad de la víctima, se supo que esta persona era del sexo masculino y presuntamente era vecino de la zona, mismo que viajaba a bordo de una motocicleta al momento de la agresión; con este deceso se incrementa el número de víctimas mortales en hechos violentos durante el mes de diciembre a 29.

Al lugar acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno a fin de resguardar la zona, así como para facilitar que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran recolectar las evidencias para anexarlas a la carpeta de investigación correspondiente, así como elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) a fin de realizar el traslado del cuerpo sin vida a los laboratorios forenses para la autopsia de Ley.