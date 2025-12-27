Jornada violenta azota a Cajeme

Tras registrarse tres códigos rojos que dejaron un saldo de dos ejecuciones en las colonias Maximiliano López, San Antonio y Urbi Villa del Real, la violencia se intensificó la noche del viernes y madrugada del sábado, hechos que se suscitaron en un lapso de cuatro horas.

La víctima mortal número 29 del mes de diciembre se registró alrededor de las 21:00 horas del viernes en la colonia Maximiliano "Machi" López, donde una persona del sexo masculino fue privada de la vida por sujetos armados.

La ejecución sucedió en el cruce de las calles Magnolias y Nochebuena, donde sujetos armados dispararon en varias ocasiones contra el ahora occiso para posteriormente huir del lugar.

De manera casi simultánea, cerca de las 20:10 horas, un nuevo código rojo se activó en la colonia San Antonio, cuando vecinos de la zona comprendida por las calles Antonio Valenzuela, entre Adolfo de la Huerta y Felipe Ángeles, reportaron a la línea de emergencia 911 una agresión armada que dejó como resultado a una persona lesionada.

Sobre la víctima solo se dio a conocer que se trata de un hombre de entre 30 a 35 años, identificado como Jesús David, quien fue trasladado por paramédicos de Cruz Roja a un hospital de la localidad tras recibir varios impactos de proyectil de arma de fuego cuando se encontraba por fuera de un domicilio.

Posteriormente, en punto de la 01:00 horas, se llevó a cabo una intensa movilización policial en la colonia Urbi Villa del Real, luego de que se activara un llamado de emergencia derivado de la presencia de detonaciones de arma de fuego al interior de una vivienda.

Al arribar al domicilio ubicado sobre la calle de la Rioja y Córdoba, los agentes corroboraron que se encontraba una persona ya sin vida, misma que fue identificada como Martín M. F., alias "El Marihuano", de 47 años de edad, quien se convirtió en la víctima mortal número 30 del mes de diciembre.