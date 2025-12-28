Reportan detenidos tras reporte de balacera al sur de Ciudad Obregón

Elementos policiacos y militares desplegaron un operativo durante la noche del sábado, en atención a un reporte de detonaciones de arma de fuego, y lograron capturar a dos tipos presuntamente implicados en el ataque.

Fue poco antes de las 22:00 horas, cuando el código rojo se activó, movilizando a las autoridades hasta la calle Mármol en la colonia Valle Verde, al sur de Ciudad Obregón.

Se dio a conocer que, en ese sitio sujetos no identificados habrían intentado privar de la vida a un hombre, quien logró sobrevivir.

Mientras el lugar del ataque era resguardado y personal de la Fiscalía trabajaba en las investigaciones, policías y militares "peinaron" la zona, logrando ubicar a dos tipos presuntamente relacionados con los hechos, a quienes interceptaron en calle Ejército Nacional y Norman E. Borlaug.

Los presuntos agresores fueron llevados a la Jefatura de Policía, y posteriormente los remitieron al Ministerio Público, instancia que se encargaría de definir su situación legal.