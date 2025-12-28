  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 28 De Diciembre Del 2025
Policiaca

Reportan detenidos tras reporte de balacera al sur de Ciudad Obregón

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la colonia Valle Verde, presuntos atacantes fueron interceptados en calle Ejército Nacional

Dic. 28, 2025
Elementos policiacos y militares desplegaron un operativo durante la noche del sábado, en atención a un reporte de detonaciones de arma de fuego, y lograron capturar a dos tipos presuntamente implicados en el ataque.

Fue poco antes de las 22:00 horas, cuando el código rojo se activó, movilizando a las autoridades hasta la calle Mármol en la colonia Valle Verde, al sur de Ciudad Obregón.

Se dio a conocer que, en ese sitio sujetos no identificados habrían intentado privar de la vida a un hombre, quien logró sobrevivir.

Mientras el lugar del ataque era resguardado y personal de la Fiscalía trabajaba en las investigaciones, policías y militares "peinaron" la zona, logrando ubicar a dos tipos presuntamente relacionados con los hechos, a quienes interceptaron en calle Ejército Nacional y Norman E. Borlaug.

Los presuntos agresores fueron llevados a la Jefatura de Policía, y posteriormente los remitieron al Ministerio Público, instancia que se encargaría de definir su situación legal.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

