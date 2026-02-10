Se desata rapiña tras volcamiento de tráiler cargado de tomate al sur de Empalme

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Varias toneladas de tomate quedaron esparcidas sobre la carretera Internacional, luego de que el tráiler que las transportaba volcara al sur del municipio de Empalme.

El accidente sucedió durante la mañana del martes, a la altura del camino que conduce al poblado de Las Guásimas, y la rapiña no se hizo esperar, pues decenas de personas residentes de asentamientos cercanos y automovilistas que transitaban por la zona se acercaron para llevarse la mercancía que en su mayoría quedó intacta.

Al salir ileso el chofer del tráiler, no fue necesario que intervinieran paramédicos, y solamente hicieron acto de presencia elementos de la Guardia Nacional división Caminos, quienes se encargaron de las indagatorias pertinentes.

Por espacio de aproximadamente dos horas, el carril que conduce de sur a norte en la rúa federal fue cerrado, mientras una grúa realizaba maniobras para retirar el camión de carga y el semirremolque al que estaba acoplado.