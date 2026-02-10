  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 10 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

Se desata rapiña tras volcamiento de tráiler cargado de tomate al sur de Empalme

El percance ocurrió a la altura del camino que conduce al poblado de Las Guásimas

Feb. 10, 2026
Se desata rapiña tras volcamiento de tráiler cargado de tomate al sur de Empalme

Varias toneladas de tomate quedaron esparcidas sobre la carretera Internacional, luego de que el tráiler que las transportaba volcara al sur del municipio de Empalme.

El accidente sucedió durante la mañana del martes, a la altura del camino que conduce al poblado de Las Guásimas, y la rapiña no se hizo esperar, pues decenas de personas residentes de asentamientos cercanos y automovilistas que transitaban por la zona se acercaron para llevarse la mercancía que en su mayoría quedó intacta.

Al salir ileso el chofer del tráiler, no fue necesario que intervinieran paramédicos, y solamente hicieron acto de presencia elementos de la Guardia Nacional división Caminos, quienes se encargaron de las indagatorias pertinentes.

Por espacio de aproximadamente dos horas, el carril que conduce de sur a norte en la rúa federal fue cerrado, mientras una grúa realizaba maniobras para retirar el camión de carga y el semirremolque al que estaba acoplado.

Roke Arballo
Roke Arballo

Licenciado en Criminología. Realicé mis prácticas profesionales en la Policía Estatal Investigadora durante un año y, posteriormente, me enfoqué en el periodismo, contando actualmente con siete años de experiencia en el ramo, cubriendo principalmente la fuente policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Pasarán 10 años en la cárcel por violar Ley de Migración; fueron detenidos en Sonoyta
Policiaca

Pasarán 10 años en la cárcel por violar Ley de Migración; fueron detenidos en Sonoyta

Febrero 10, 2026

Los sentenciados habrían albergado a 36 personas provenientes de la India, Ecuador, Nepal y Pakistán

Lo detienen policías municipales por perseguir a su expareja en Ciudad Obregón
Policiaca

Lo detienen policías municipales por perseguir a su expareja en Ciudad Obregón

Febrero 10, 2026

Andree Sebastián "N" enfrenta cargos por la presunta comisión del delito de violencia familiar

Sufre ataque cardiaco y ocasiona accidente en el Parque Los Pioneros de Ciudad Obregón
Policiaca

Sufre ataque cardiaco y ocasiona accidente en el Parque Los Pioneros de Ciudad Obregón

Febrero 10, 2026

Dos automóviles que estaban estacionados resultaron con daños de consideración