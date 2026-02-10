  • 24° C
Policiaca

Pasarán 10 años en la cárcel por violar Ley de Migración; fueron detenidos en Sonoyta

Los sentenciados habrían albergado a 36 personas provenientes de la India, Ecuador, Nepal y Pakistán

Feb. 10, 2026
La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en el estado de Sonora, obtuvo sentencia condenatoria en contra de tres personas, por los delitos de cohecho y albergue de migrantes, previsto y sancionado en la Ley de Migración.

De acuerdo con la carpeta de investigación, en inmediaciones de la colonia Hombres Blancos en Sonoyta, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a Gildardo "B", Daniel "V" y José "G", por haber albergado a 36 migrantes, originarios de La India, Ecuador, Nepal y Pakistán, con la finalidad de evadir a las autoridades migratorias y obtener un lucro indebido.

Tras realizar diversas diligencias, el Ministerio Público Federal (MPF) en Sonora aportó las pruebas necesarias para que el juez dictara una pena de 10 años seis meses de prisión y cinco mil días de multa.

Roke Arballo
Roke Arballo

Licenciado en Criminología. Realicé mis prácticas profesionales en la Policía Estatal Investigadora durante un año y, posteriormente, me enfoqué en el periodismo, contando actualmente con siete años de experiencia en el ramo, cubriendo principalmente la fuente policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

