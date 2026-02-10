Pasarán 10 años en la cárcel por violar Ley de Migración; fueron detenidos en Sonoyta

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en el estado de Sonora, obtuvo sentencia condenatoria en contra de tres personas, por los delitos de cohecho y albergue de migrantes, previsto y sancionado en la Ley de Migración.

De acuerdo con la carpeta de investigación, en inmediaciones de la colonia Hombres Blancos en Sonoyta, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a Gildardo "B", Daniel "V" y José "G", por haber albergado a 36 migrantes, originarios de La India, Ecuador, Nepal y Pakistán, con la finalidad de evadir a las autoridades migratorias y obtener un lucro indebido.

Tras realizar diversas diligencias, el Ministerio Público Federal (MPF) en Sonora aportó las pruebas necesarias para que el juez dictara una pena de 10 años seis meses de prisión y cinco mil días de multa.