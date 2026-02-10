Lo detienen policías municipales por perseguir a su expareja en Ciudad Obregón

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Elementos de la Policía Municipal adscritos a la Unidad Municipal para Atender la Violencia Familiar, de Género y Personas Vulnerables (UMAV), detuvieron a un hombre de 27 años de edad, tras ser denunciado por su expareja.

La reportante solicitó apoyo mediante una llamada a la línea de emergencias, ya que el sujeto en cuestión la estaba persiguiendo.

Luego de ubicarlo y seguirlo por varias calles del sur de Ciudad Obregón, los oficiales interceptaron a Andree Sebastián "N" en calle 5 de Febrero y 300, donde fue señalado por la denunciante como quien la estaba siguiendo; y que además de obstruirle el paso la amenazaba verbalmente.

Por tal motivo, el hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, por la probable comisión del delito de violencia familiar.