Policiaca

Lo detienen policías municipales por perseguir a su expareja en Ciudad Obregón

Andree Sebastián "N" enfrenta cargos por la presunta comisión del delito de violencia familiar

Feb. 10, 2026
Elementos de la Policía Municipal adscritos a la Unidad Municipal para Atender la Violencia Familiar, de Género y Personas Vulnerables (UMAV), detuvieron a un hombre de 27 años de edad, tras ser denunciado por su expareja.

La reportante solicitó apoyo mediante una llamada a la línea de emergencias, ya que el sujeto en cuestión la estaba persiguiendo.

Luego de ubicarlo y seguirlo por varias calles del sur de Ciudad Obregón, los oficiales interceptaron a Andree Sebastián "N" en calle 5 de Febrero y 300, donde fue señalado por la denunciante como quien la estaba siguiendo; y que además de obstruirle el paso la amenazaba verbalmente.

Por tal motivo, el hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, por la probable comisión del delito de violencia familiar.

Roke Arballo
Roke Arballo

Licenciado en Criminología. Realicé mis prácticas profesionales en la Policía Estatal Investigadora durante un año y, posteriormente, me enfoqué en el periodismo, contando actualmente con siete años de experiencia en el ramo, cubriendo principalmente la fuente policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

