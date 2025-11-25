  • 24° C
Policiaca

Salva a adulto mayor de casa en llamas en Ciudad Obregón

"El Apache" de oficio taxista, auxilió a su vecino, quien a pesar de haber sufrido quemaduras, insistía en buscar a su perro en la casa en llamas

Nov. 25, 2025
"Mi hija no quería que fuera, pero yo no la pensé y rápido lo jalé para la calle, ya se le miraban quemados los brazos", fueron las palabras de Iván Romero, quien salvó la vida de don Manuel, un adulto mayor al que se le incendió la casa, en la colonia Pioneros de Cajeme.

El siniestro tuvo lugar en calle Carlos Amaya entre Abetos y José Encarnación Chávez, al noreste de Ciudad Obregón.

Eran aproximadamente las 13:00 horas; y para "El Apache"; que trabaja como taxista, todo transcurría con normalidad, hasta que se percató de que la casa de su vecino se estaba quemando, así como otras dos que estaban deshabitadas.

Rápidamente se acercó y logró escuchar los gritos de auxilio de Don Manuel; de aproximadamente 75 años, quien estaba envuelto en una cobija.

"Él vive solo, nomás con un perro, y se quería regresar a buscarlo, pero yo no lo dejé ya se miraba muy mal", relató el trabajador del volante, quien además, agregó que el señor tenía quemaduras en los brazos y otras partes del cuerpo.

Iván dijo que hizo lo que pudo, y tan pronto como alejó a Don Manuel del fuego, el encargado de una tienda cercana lo subió a su auto y lo llevó al hospital, donde permanece bajo observación médica.

Transcurrieron un par de minutos, y elementos del Departamento de Bomberos; así como policías y personal de la Guardia Nacional se hicieron presentes en el lugar.

Mientras los policías y militares resguardaban el área, los "apagafuegos" pusieron manos a la obra y controlaron la situación, evitando que el incendio se propagara a otros domicilios; sin embargo, la casa de Don Manuel, que estaba construida mayormente con madera y cartón, fue devastada por el fuego, al igual que las otras dos.

Aunque el adulto mayor ya había sido llevado a recibir atención médica, fue necesario que acudieran paramédicos de Cruz Roja, quienes atendieron a una vecina del sector, ya que sufrió una crisis nerviosa, al presenciar el funesto escenario.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

