Policiaca

Investigan homicidio de Angélica Lourdes en Ciudad Obregón

La joven de 22 años habría sido estrangulada, el agresor se encuentra desaparecido

Nov. 24, 2025
Como parte de la investigación del fallecimiento de Angélica Lourdes "N", de 22 años, localizada sin vida al interior de un domicilio en la colonia Las Haciendas, en Ciudad Obregón, la Fiscalía General del Justicia del Estado a través de un comunicado presentó avances.

De acuerdo con los datos preliminares, la joven llegó la noche del sábado acompañada de un hombre de 37 años, cuya identidad ya fue establecida, con quien ingresó a la vivienda sin que posteriormente se les viera salir.

El domingo 23 de noviembre, ante la ausencia de su hija, la madre solicitó información al acompañante, considerado persona de interés dentro de la investigación, sin obtener respuesta clara sobre su paradero.

Y el lunes 24 de noviembre, al no tener noticias de la joven, la madre presentó una denuncia por desaparición. Momentos después, familiares localizaron el cuerpo debajo de la cama, con signos aparentes de estrangulamiento. El hombre señalado ya no se encontraba en el sitio.

A través del comunicado la fiscalía informó que continúa integrando datos de prueba con perspectiva de género y reitera su compromiso con la verdad jurídica y el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

