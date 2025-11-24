Doble levantón en Ciudad Obregón

Alrededor de las 15:00 horas de la tarde del lunes 24 de noviembre se registró la privación de la libertad de dos personas en diferentes puntos de la colonia Tepeyac, al norte de Ciudad Obregón, lo cual derivó en un intenso operativo policial en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, sobre la calle Ley 38, Alfonso Reyes y Sor Juana Inés de la Cruz, un joven de 23 años, que responde al nombre de Raymundo, estudiante del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), fue privado de su libertad cuando sujetos armados irrumpieron en la vivienda para posteriormente subirlo a la fuerza a un vehículo.

De manera simultánea, en un domicilio situado en calle Fray Juan de Zumárraga, entre Corto Plazo y Juan Reyes, un presunto agente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme, también fue sustraído a la fuerza, luego de que supuestamente, un hombre, quedara al interior de la vivienda del elemento policial, derivado de una persecución en la cual esta persona se subió a la azotea del citado domicilio.

Lo anterior derivó en una intensa movilización, misma que resultó en el aseguramiento del agente, quien fue localizado en la comunidad de Bataconcica, perteneciente al municipio de Bácum, y posteriormente fue trasladado a las instalaciones en Cajeme de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).