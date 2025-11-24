  • 24° C
Policiaca

Hallan a mujer sin vida al oriente de Ciudad Obregón; la habían reportado como desaparecida

La joven tenía 22 años de edad, y había sido vista por última vez el pasado sábado; familiares pedían apoyo en redes para localizarla

Nov. 24, 2025
Tras casi dos días de búsqueda, Angélica Lourdes V. fue localizada sin vida, en una vivienda ubicada al oriente de Ciudad Obregón; y por las condiciones en las que la encontraron, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación.

El hallazgo se hizo precisamente en calle Guerrero entre Franciscanos y Laguna; y se informó que el cuerpo se encontraba en una de las habitaciones, debajo de una cama y envuelto en una sábana.

La joven de 22 años, había sido reportada como desaparecida, luego de que el sábado sus familiares y amigos perdieran contacto con ella.

Por tal motivo; con apoyo de colectivos de búsqueda comenzaron a solicitar apoyo en redes sociales, con el objetivo de localizarla.

Fue hasta la tarde de este lunes; a eso de las 14:00 horas, cuando encontraron su cuerpo en el domicilio antes mencionado, el cual, fue resguardado por elementos de la Policía, en tanto que personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) realizaba las indagatorias correspondientes.

Finalmente, el cuerpo de la joven mujer fue llevado al área de Medicina Legal, para la autopsia de ley.

Será mediante tal procedimiento como se determinen las circunstancias en las que perdió la vida, aunque por las condiciones en las que fue hallada, trascendió que podría tratarse de un homicidio.

Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

