Lo vinculan a proceso por violencia familiar en Cajeme

Derivado de una orden de aprehensión cumplimentada por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró que un juez vinculara a proceso de Raymundo “N”, de 37 años, por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar cometido en perjuicio de su expareja, una mujer de 34 años.

Los hechos expuestos por el Agente del Ministerio Público señalan que el pasado 28 de julio de 2025, cerca de las 00:25 horas, el imputado llegó al domicilio de la víctima en la zona urbana de Tobarito, municipio de Cajeme.

Una vez dentro de la vivienda, Raymundo “N” habría atacado a la mujer sujetándola del cuello con fuerza mientras le profería insultos y expresiones denigrantes; en ese momento también le dio cachetadas, provocándole un sangrado en la boca, todo dentro de un contexto de violencia que vulneró su integridad física y emocional.

Horas después, alrededor de las 01:15 horas del mismo día, el imputado presuntamente volvió a confrontarla, repitiendo amenazas e insultos que profundizaron el daño psicológico sufrido por la víctima.

Con base en los datos de prueba presentados, la autoridad judicial determinó iniciar proceso penal y ordenó que el imputado permanezca en prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones complementarias.